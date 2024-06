Corriere dello Sport: “Lecce su Tutino, Brunori e Segre. Parma-Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il Lecce è pronto a rafforzare l’attacco, considerando le offerte importanti per Nikola Krstovic (24) e il rientro all’Atalanta di Roberto Piccoli (23), per il quale però si studia un nuovo prestito con un riscatto più basso rispetto ai 12 milioni fissati in precedenza. E così tra i nomi sondati dai giallorossi ci sono due certezze della Serie B come Gennaro Tutino (27) e Matteo Brunori (29). Il primo è stato riscattato dal Cosenza per circa 2,5 milioni di euro, ma il suo agente ha fatto immediatamente capire di voler cambiare presto squadra: l’obiettivo è quindi la A o un club importante della B.

Il nuovo prezzo resta sui 4-5 milioni di euro ed è chiaro che già diverse società della massima serie e di quella cadetta si sono interessate, contattando l’entourage del goleador. Nel mirino dei salentini figura anche Brunori, ma in questo caso il Lecce deve battere la concorrenza di Empoli, Genoa e Pisa con il Palermo orientato a incassare circa 6 milioni di euro per l’eventuale partenza del suo bomber (si ragiona anche su possibili scambi). È poi ancora aperta la partita tra il Lecce e i rosanero per Jacopo Segre (27). I pugliesi pensano infatti ad un nuovo piano per arrivare al centrocampista molto apprezzato da Pantaleo Corvino, che però i siciliani vorrebbero blindare con un rinnovo importante. Per la difesa, è invece in atto un duello con il Cagliari per l’angolano Kialonda Gaspar (26).

A proposito dei sardi, continua la mediazione per Davide Nicola (51) che già da un po’ di tempo sta lavorando al calciomercato con il ds Nereo Bonato in attesa di liberarsi dall’Empoli. Di certo le attenzioni dei toscani sono ancora tutte per il nuovo condottiero. E così dopo William Viali (49), che ha molto mercato in B, Gabriele Cioffi (48), Andrea Sottil (50) e Marco Giampaolo (56), è stato fatto un ragionamento anche su Roberto D’Aversa (48), che ha un accordo con il Cesena che quindi dovrebbe rompere per accettare la chiamata dalla Serie A.

DIFRA FIRMA. Il Venezia ha invece definito tutto con Eusebio Di Francesco (54) che diventerà quindi il nuovo allenatore appena ci sarà l’intesa con il Torino per la clausola di Paolo Vanoli (51). Ieri, con una commovente lettera pubblicata sul sito ufficiale del Frosinone, il tecnico abruzzese ha salutato i suoi ex tifosi: firmerà presto un biennale con i lagunari. Intanto il Como è pronto a scatenarsi in questa sessione di calciomercato. Tra i primissimi obiettivi di Cesc Fabregas c’è sempre il centrocampista Stefano Sensi (28) per il quale è in atto un vero e proprio pressing: sul piatto un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. È stato effettuato anche un sondaggio per l’attaccante Ante Rebic (30), legato al Besiktas per un’altra stagione, ma sul croato sono posizionati da tempo i riflettori del Verona. Il Parma è ancora interessato a Luca Mazzitelli (28) del Frosinone e resta molto vigile sul centrocampista. La partenza di Walace (29) resta sempre attuale a Udine. Al centrocampista, classe ‘95, si sono interessate diverse società brasiliane: il prezzo del cartellino si aggira sui 10 milioni.