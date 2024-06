Corriere dello Sport: “Euro 2024 Entusiasmo Italia, su Rai e Sky boom di ascolti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul boom di ascolti in Rai e Sky per la gara d’esordio ad Euro 2024 dell’Italia contro l’Albania.

Entusiasmo Italia. Ovunque, con qualsiasi mezzo. Dalla tv alle piazze. E Casa Azzurri presa d’assalto, sia a Iserlohn che a Milano. La Nazionale di Spalletti chiama, i tifosi rispondono. La Matthias Grothe Halle, a pochi chilometri dalla sede del ritiro azzurro in Germania, è stata gremita di persone, non solo italotedeschi, tanti bambini delle scuole premiati dal presidente Gravina («Iniziativa dell’Ambasciata straordinaria, esalta le caratteristiche universali del gioco del calcio: la condivisione e la partecipazione, soprattutto tra i giovani»), dall’ambasciatore italiano Varricchio («Avete la capacità di lavorare in squadra e di sognare in grande») e da Buffon per “Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!”.

In fila dalla mattina, grandi e piccini, maglia azzurra addosso, anche a sfidare freddo e pioggia a intermittenza. Molti già sabato sera erano all’interno del palazzetto intitolato al cestista prematuramente scomparso: davanti al ledwall, oltre 800 persone hanno tremato e poi gioito davanti ai gol di Bajrami, Bastoni e Barella, esplodendo di gioia a fine partita. Lo stesso accadeva a 900 chilometri di distanza, Casa Azzurri Milano, tutto esaurito (1000 persone) davanti al maxischermo del Villaggio SenStation Summer.

BOOM ASCOLTI. Incredibile la partecipazione davanti alla tv. La Rai – che ha trasmesso la partita in chiaro – ha fatto registrare il 55,7% di share, con 10 milioni e 386 mila spettatori (10 milioni 454 mila per il primo tempo, pochi di meno per il secondo). Boom di ascolti anche per Sky, con 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share.