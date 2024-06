Di Marzio: “Empoli, fumata bianca per D’Aversa”

Con Davide Nicola verso il Cagliari, l’Empoli doveva trovare l’allenatore per il futuro. La scelta – riporta Gianlucadimarzio.com – è ricaduta su Roberto D’Aversa, con il quale è fatta per il suo arrivo sulla panchina del club toscano. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto annuale con l’opzione per il secondo in caso di salvezza. L’ex Lecce nei giorni scorsi era stato molto vicino al Cesena. Il richiamo della Serie A, però, è stato sicuramente troppo forte. Ora i bianconeri, dopo la delusione incassata, dovranno virare su un altro allenatore.

Continue Reading