Calciomercato Carrarese: per l’attacco idea Patierno

La Carrarese ha messo gli occhi su Cosimo Patierno per rinforzare l’attacco. Il bomber dell’Avellino, vincitore della classifica marcatori dell’ultimo Girone C, piace e non poco a mister Calabro. I toscani, cercando di far valere la miglior categoria vista la promozione in B, stanno provando a convincere il giocatore a compiere il salto di categoria. Gli irpini, però, sono già pronti a far quadrato intorno al loro miglior realizzatore, confidando su un’altra stagione da protagonista, con l’obiettivo di salire in cadetteria. A riportarlo è “Il Mattino”.

