TMW: “Cesena, sfuma D’Aversa: ripresi i contatti con Mignani”

Il futuro di Michele Mignani potrebbe ancora essere in B dopo la brevissima parentesi al Palermo. Come si legge su “TMW” il tecnico ora è un obiettivo del Cesena che ha visto sfumare D’Aversa.

Il calcio di mercato può essere imprevedibile e pieno di colpi di scena, proprio come evidenziato dalla situazione di Roberto D’Aversa e il Cesena. La scelta di D’Aversa di accettare l’offerta dell’Empoli, nonostante avesse già un accordo con il Cesena, mostra quanto possano essere influenti fattori come la categoria di gioco nel prendere decisioni di carriera. L’Empoli, militando in Serie A, offre sicuramente un palcoscenico più prestigioso e una maggiore visibilità, aspetti difficili da ignorare per un allenatore che desidera riaffermarsi dopo un’esclusione.

Il Cesena ora si trova in una situazione delicata, dovendo cercare un nuovo allenatore in vista del ritorno in Serie B. La scelta sembra ricadere su Michele Mignani, già conosciuto per il suo lavoro con Bari e Palermo. La situazione rimane fluida e sarà interessante vedere come si evolverà nelle prossime settimane, specialmente per capire se Mignani accetterà l’incarico o se il Cesena dovrà valutare altre opzioni. Questi momenti di transizione sono cruciali e possono definire la direzione futura di un club.