Sei libero a parametro zero? Ti prendo io | Beppe Marotta e la mossa improvvisa: lo ha deciso insieme a Oaktree

L’Inter campione d’Italia ha già ingaggiato due rinforzi di spessore a parametro zero. Beppe Marotta punta ora su un altro big dall’estero

Il ventesimo scudetto cucito sulle maglie, il passaggio di proprietà dal gruppo Suning al fondo americano Oaktree, i rinnovi di contratto dei big già siglati. Infine, un mercato utile a puntellare una rosa già molto competitiva, ancora più pronta a lanciare l’assalto al nuovo grande traguardo da centrare, la Champions League.

L’Inter si gode un presente di assoluta eccellenza e si prepara ad un futuro da sogno. Del resto il traguardo fissato dal management è tanto ambizioso quanto concreto, fare di quella nerazzurra la squadra più forte d’Europa.

L’amministratore delegato Beppe Marotta vuole costruire una rosa completa e ricca di qualità in tutti i reparti così come richiesto dal tecnico Simone Inzaghi, che nella prossima stagione sarà chiamato a gestire, oltre alla abituali competizioni, anche il faticosissimo Mondiale per club organizzato dalla FIFA che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti.

Ad oggi, con la campagna acquisti e cessioni che ufficialmente non ha ancora preso il via, l’Inter è l’unico club ad aver acquisito sul mercato due rinforzi di qualità, l’ex trequartista del Napoli Piotr Zielinski e il centravanti iraniano Taremi svincolatosi dal Porto.

Marotta, arriva il terzo colpo a parametro zero: Napoli bruciato in extremis

Due giocatori ingaggiati a parametro zero, operazioni che l’Inter ha pianificato e portato a termine con largo anticipo. E a breve potrebbe essercene una terza, stando almeno a quanto filtra da alcuni rumors delle ultime ore.

Sembra infatti che il Napoli stia incontrando enormi difficoltà a chiudere l’ingaggio di Mario Hermoso, ventinovenne difensore centrale spagnolo che il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid. Alla base di un evidente rallentamento della trattativa sarebbero problemi di commissioni con i suoi procuratori.

Marotta, arriva anche Hermoso: l’Inter vuole soffiarlo al Napoli

Un passaggio a vuoto di cui Beppe Marotta è intenzionato ad approfittare. Hermos, mancino, sarebbe sulla carte il giocatore ideale per arricchire e completare al meglio la difesa a tre dell’Inter. Lo spagnolo può giocare sia come braccetto di sinistra, sia al centro.

Simone Inzaghi ha già dato il via libera al suo ingaggio: se davvero l’Inter riuscisse a strappare Hermoso al Napoli sarebbe un primo clamoroso smacco per Antonio Conte che già pregustava la possibilità di allenare un giocatore tanto forte tecnicamente quanto esperto e carismatico.