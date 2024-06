TMW: “Sirene dalla Serie B per l’ex Palermo Rizzo Pinna”

Come scrive “TMW” l’ex Palermo Rizzo Pinna potrebbe approdare in Serie B.

Andrea Rizzo Pinna, l’attaccante nato nel 2000, è al centro dell’attenzione nel mercato del calcio della Serie B e oltre. Dopo una stagione di spicco con la Lucchese, dove ha segnato 14 gol e fornito 7 assist in 41 partite, Rizzo Pinna si appresta a diventare un giocatore molto richiesto. Il suo contratto con la Lucchese sta per scadere, rendendolo disponibile a parametro zero, il che ha suscitato un grande interesse.

Pisa e SudTirol sono emersi come i principali pretendenti per il giovane attaccante, dato che le sue prestazioni hanno attratto l’attenzione di molti club. Queste squadre sembrano avere un vantaggio nell’acquisizione del giocatore, poiché i suoi agenti sembrano preferire una permanenza in Serie B rispetto a un passaggio in Serie C. Tuttavia, anche squadre di rilievo della Serie C, come Benevento, Padova, Perugia e l’ambizioso Trapani, recentemente promosso, hanno mostrato interesse per Rizzo Pinna.

Questa situazione crea una competizione vivace sul mercato, con diverse squadre che lottano per assicurarsi le sue prestazioni senza dover pagare un trasferimento, una mossa che potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa per il club che riuscirà a ingaggiarlo.