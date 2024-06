La Provincia: “Cremonese, piace Brunori del Palermo. Ai siciliani interessa Quagliata”

L’edizione odierna de “La Provincia” si sofferma sul calciomercato della Cremonese e l’obiettivo Brunori.

La Cremonese sta attivamente lavorando per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con un focus particolare sull’attacco dopo la partenza di Massimo Coda, che con 17 gol è stato un elemento chiave per il club. Coda, tornato al Genoa, difficilmente tornerà a Cremona, obbligando la dirigenza della Cremonese a cercare un degno sostituto.

Una delle piste seguite conduce a Matteo Brunori del Palermo, con il quale potrebbe aprirsi una trattativa piuttosto complessa. L’interesse sembra essere reciproco in qualche modo, visto che il Palermo ha messo gli occhi su Andrea Quagliata della Cremonese. Questa situazione potrebbe portare a un potenziale scambio tra i due giocatori, magari con un conguaglio economico a favore del Palermo per bilanciare il valore dei calciatori coinvolti.

Parallelamente, la Cremonese sta valutando anche altre opzioni per la fascia sinistra, dato che Quagliata potrebbe essere coinvolto nello scambio con Brunori. Matteo Felici della Triestina, che ha recentemente giocato con la FeralpiSalò, è uno dei candidati principali per sostituire Quagliata sulla sinistra.

Infine, c’è anche da notare la situazione di Lorenzo Bernasconi, che non è stato riscattato dall’Atalanta e sembra destinato a tornare al club nerazzurro tramite un’operazione diversa da quella inizialmente prevista.

In questo periodo di mercato, la Cremonese sembra essere molto attiva, cercando di assicurarsi le pedine giuste per costruire una squadra competitiva per la stagione che verrà.