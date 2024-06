Palermo, smentite le trattative per Pedro Mendes e Caligara. Pulcinelli: «Non c’è interesse»

Il Palermo ha iniziato i primi movimenti di calciomercato, con al timone il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis. Tuttavia, non tutte le voci che circolano sembrano trovare conferma. Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di un possibile interesse del Palermo per Pedro Mendes e Fabrizio Caligara, giocatori attualmente di proprietà dell’Ascoli recentemente retrocesso in C.

Per fare chiarezza su queste indiscrezioni, la redazione di ilovepalermocalcio.com ha contattato il Presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli. Il Presidente ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso: «De Sanctis ci ha detto che non c’è interesse per Pedro Mendes e Caligara».

Il mercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma per il momento il Palermo sembra concentrato su altre piste per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Morgan De Sanctis, dovrà trovare le giuste pedine per costruire una squadra competitiva, all’altezza delle ambizioni della piazza rosanero e del nuovo tecnico Dionisi.

