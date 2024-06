Vieni alla Juve con me: Thiago Motta lo ha chiamato al telefonino | Spogliatoio della Nazionale sotto shock

Thiago Motta ha già in programma il primo colpo da allenatore della Juventus. Si è messo in gioco in prima persona: lo ha chiamato dalla nazionale.

Thiago Motta è stato ufficializzato nelle scorse ore e si è messo subito al lavoro. Il tecnico, che ha portato in alto come mai negli ultimi anni il Bologna, ha attirato le attenzioni dei grandi club e si è subito accasato alla Juventus. Da adesso ufficialmente il nuovo tecnico, l’ex Inter vuole assicurarsi i primi acquisti importanti sul mercato, e insieme a Giuntoli sta già lavorando per provare a influenzare le trattative di mercato più calde.

Sono tanti i punti interrogativi che rimangono nella rosa della Juventus, che dovrà decidere chi fare partire per finanziare un mercato in entrata importante. Ma non mancano certo le idee e una lista della spesa sostanziosa per Giuntoli che ha già nel mirino diversi profili.

Nelle ultime ore, come riportato da Criscitiello, Thiago Motta si sarebbe mosso in prima persona per provare a strappare il primo obiettivo e portarlo alla Juventus. Addirittura con una telefonata dal ritiro della nazionale.

Thiago Motta punta il primo colpo

Sarebbe stato lo stesso Thiago Motta a puntare il primo colpo in entrata della Juventus. L’allenatore, appena annunciato, ha le idee chiare e vuole portare a Torino i primi calciatori funzionali alla sua idea tattica. Ecco perché come rivelato nelle scorse ore, l’ex Bologna avrebbe alzato la cornetta per metterci la faccia – in questo caso la voce – in prima persona.

Ad essere contattato sarebbe stato Di Lorenzo, con Thiago Motta che avrebbe intenzione di portarlo alla Juventus per puntare su di lui per la prossima stagione. Ecco cosa ha risposto direttamente dal ritiro della nazionale il calciatore al momento ancora sotto contratto con il Napoli.

Contatto Di Lorenzo-Thiago Motta

Sono stati giorni caldi per Di Lorenzo e il Napoli. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di lasciare il club. Come rivelato nelle scorse da Criscitiello durante la sua trasmissione su Sportitalia, Di Lorenzo avrebbe ricevuto dal ritiro della nazionale direttamente la chiamata di Thiago Motta.

Il tecnico avrebbe chiesto se le voci di un suo addio dal Napoli sono vere, e il giocatore avrebbe risposto che la sua volontà sarebbe quella di lasciare. Inoltre Thiago Motta avrebbe poi accennato anche ad alcuni accorgimenti tecnici, pare abbracciati in pieno dal difensore. Di Lorenzo dunque si sarebbe reso disponibile al trasferimento alla Juventus, secondo quanto emerso dalla telefonata, e adesso toccherà al suo agente trattare per portarlo ai bianconeri.