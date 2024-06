Euro 2024. Oggi alle 15:00 Romania-Ucraina, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Romania e Ucraina.

La partita di debutto dell’Ucraina a Euro 2024, che si giocherà alle ore 15 a Monaco contro la Romania, sarà una vetrina importante per il bomber Artem Dovbyk. Il giocatore del Girona è al centro delle attenzioni di club importanti come il Napoli, che lo segue da tempo. Con 27 anni e nel pieno della sua carriera, Dovbyk è pronto per fare il grande salto dopo aver vinto la classifica dei bomber in Liga con 24 gol.

Protagonisti da Seguire

Artem Dovbyk:

Club Attuale: Girona, Spagna

Interesse di Mercato: Napoli (ha offerto fino a 35 milioni di euro, mentre il Girona ne chiede almeno 40), Milan, Arsenal.

Nazionalità: Ucraina

Statistiche Nazionali: 10 gol, con 2 reti nelle ultime due amichevoli.

Ruolo: Attaccante

Il suo agente, Alex Liundovskyi, ha confermato i contatti con il Napoli e il Milan. Dovbyk desidera trasferirsi in un club dove possa essere protagonista, e il Napoli potrebbe offrirgli questa opportunità.

Georgiy Sudakov:

Club Attuale: Shakhtar Donetsk

Interesse di Mercato: Napoli (aveva offerto 40 milioni a gennaio, ma l’offerta non è stata accettata).

Nazionalità: Ucraina

Ruolo: Centrocampista offensivo

Sudakov è un altro giocatore da tenere d’occhio, soprattutto considerando l’interesse che il Napoli ha mostrato per lui.

Squadre e Contesto

Ucraina:

Allenatore: –

Altri Giocatori di Interesse: Ruslan Malinovskyi.

Percorso di Qualificazione: Ha superato Bosnia e Islanda negli spareggi dopo aver ottenuto il terzo posto nel girone dietro Inghilterra e Italia.

Romania:

Allenatore: Iordanescu

Giocatori Chiave: Dragusin (ex Genoa).

Percorso di Qualificazione: Primo posto nel girone di qualificazione, imbattuta.

Gruppo E:

Squadre: Ucraina, Romania, Slovacchia, Belgio.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, osserverà sicuramente con interesse questa partita, in particolare per valutare le prestazioni di Dovbyk e Sudakov. La Romania, guidata da Iordanescu, ha dimostrato una forte solidità difensiva durante le qualificazioni, il che rende la sfida ancora più interessante.

Con questi elementi, la partita Ucraina-Romania promette di essere un’occasione importante per osservare potenziali futuri protagonisti del calcio europeo.