Euro 2024. Oggi alle 18:00 Belgio-Slovacchia, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Belgio e Slovacchia.

La scuola italiana è protagonista nel debutto di Belgio e Slovacchia a Francoforte, con Domenico Tedesco e Francesco Calzona rispettivamente alla guida delle due nazionali. Tedesco, di origini calabresi e cresciuto in Germania, si sente come a casa nel ruolo di ct del Belgio, mentre Calzona, anch’egli calabrese, guida la Slovacchia da quasi due anni dopo aver terminato l’ultima stagione a Napoli.

Belgio

Allenatore: Domenico Tedesco

Punti chiave:

Romelu Lukaku: Centrale nell’attacco del Belgio e capocannoniere di tutti i tempi con 85 gol in 115 presenze. È atteso come il protagonista principale, soprattutto considerando il suo desiderio di conquistare un trofeo internazionale con la nazionale.

Assenze e recuperi: L’assenza di Courtois è significativa, ma sia Vertonghen che Theate hanno recuperato in tempo e saranno valutati per la formazione titolare.

Performance: Tedesco è imbattuto da 15 partite da quando ha preso le redini del Belgio dopo il Mondiale 2022.

Slovacchia

Allenatore: Francesco Calzona

Punti chiave:

Serie A Connection: La presenza di giocatori come Lobotka e Skriniar, con quest’ultimo che ha ricevuto la fascia di capitano.

Esperienza e Tattica: Calzona punta su veterani come Pekarik e Kucka, entrambi trentasettenni, e sulla strategia di pressing alto per tutta la durata della partita.

Prestazioni recenti: La Slovacchia ha perso solo due partite, entrambe contro il Portogallo, e viene considerata una squadra aggressiva e instancabile nei 90 minuti.

Pronostici e Preparativi

Tedesco, cercando di spostare l’attenzione dai favori del pronostico, ha elogiato il lavoro svolto nell’ultimo anno e riconosciuto la forza della Slovacchia. Calzona, dal canto suo, ha riconosciuto la superiorità sulla carta del Belgio ma ha sottolineato la buona preparazione della sua squadra e la strategia di pressing alto per contrastare gli avversari.

Questo confronto tra Belgio e Slovacchia, quindi, non sarà solo una sfida tra due squadre, ma anche un incontro tra due tecnici italiani che porteranno in campo la loro esperienza e la loro filosofia di gioco.