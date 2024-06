Euro 2024. Stasera alle 21:00 Austria-Francia, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Euro 2024 e le probabili formazioni di Austria-Francia.

Sorride sotto a un cappellino bianco, sistema il microfono con cura, si guarda intorno. Ti aspetti le solite frasi di circostanza che precedono un esordio. Invece Kylian Mbappé parla per oltre otto minuti di politica e soprattutto delle elezioni francesi convocate con urgenza dal presidente Macron. La partita con l’Austria e l’Europeo restano per un po’ sullo sfondo: «È un momento cruciale per la storia della Francia. Non è mai successo niente del genere, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Spero che i giovani francesi vadano a votare e ci aiutino a respingere gli estremismi che bussano alla nostra porta per garantirci un futuro migliore. I nostri valori non sono negoziabili: tolleranza, rispetto, diversità. Spero che il mio intervento possa servire a qualcosa: il 7 luglio vorrei essere ancora fiero di indossare la maglia della Nazionale». E pensare che proprio ieri mattina, dopo che già l’interista Thuram si era esposto contro il partito di estrema destra RN, la federcalcio francese aveva raccomandato a tutti i tesserati di mantenere «neutralità» nei ragionamenti per non condizionare la campagna elettorale.

LEADER. La sala stampa di Düsseldorf ascolta ammutolita e un po’ sorpresa: il giocatore più forte del mondo non ha voglia di banalità. Ha voglia di orientare la linea. I giornalisti francesi gli domandano se il dibattito politico possa distrarre la squadra dall’obiettivo sportivo. Mbappé tira dritto: «Giocare un Europeo è molto importante. Ma ci sono delle cose ancora più importanti di cui credo sia giusto parlare. Per il resto, la nostra squadra scenderà in campo con la solita professionalità perché tiene moltissimo a dare una gioia al suo Paese».

La partita tra Austria e Francia si giocherà oggi alla Düsseldorf Arena alle ore 21. Ecco le formazioni iniziali e le informazioni principali:

Austria (4-2-3-1)

Allenatore: Rangnick

Formazione:

Portiere: Pentz

Difesa: Mwene, Quertfeld, Danso, Posch

Centrocampo: Sabitzer, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer

Attacco: Arnautovic

Panchina:

Lindner

Hedl

Daniliuc

Entrup

Gregoritsch

Grüll

Kainz

Lienhart

Prass

Schmid

Seidl

Trauner

Weimann

Wimmer

Wöber

Francia (4-3-3)

Allenatore: Deschamps

Formazione:

Portiere: Maignan

Difesa: Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez

Centrocampo: Tchouaméni, Griezmann, Rabiot

Attacco: Dembélé, Mbappé, Thuram

Panchina:

Samba

Areola

Mendy

Saliba

Pavard

Zaire-Emery

Camavinga

Clauss

Fofana

Kanté

Coman

Barcola

Kolo Muani

Giroud

Arbitri:

Arbitro: Gil Manzano (Spa)

Guardalinee: Barbero-Nevado (Spa)

Quarto uomo: Balakin (Ukr)

Var: Munuera (Spa)

Avar: Hernandez (Spa), Martins (Por)

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, e Rai 1