Euro 2024, Gruppo C: all’Inghilterra basta Bellingham, alla Veltins-Arena Serbia sconfitta 0-1

Termina il match valido per il Gruppo C di Euro 2024 tra Serbia e Inghilterra. Tanta Inghilterra nei primi minuti, ma la Serbia non è mai stata a guadare. Gli inglesi però arrivano al riposo in vantaggio per 0-1- Il centrocampista del Real Madrid, Bellingham, al 13′ buca l’estremo difensore serbo. Inutile il tentativo di Mitrovic, un sinistro sul primo palo di poco al lato, con il match che scivola al riposo sul risultato di 0-1.

Nella ripresa il match mantiene una trama equilibrata, con la Serbia che riesce a guadagnare metri notevoli cercando di creare pericoli nell’area dell’Inghilterra. L’occasione più importante della ripresa è però proprio degli inglesi, con Kane che al 77′ trova l’opposizione del portiere serbo che spedisce sulla traversa il colpo di testa ravvicinato del centravanti. Il triplice fischio di Orsato sancisce la vittoria per 0-1 della nazionale inglese.