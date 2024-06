Schira: “De Zerbi sarà il nuovo tecnico del Marsiglia: contratto fino al 2027”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Schira, l’ex tecnico rosanero De Zerbi ha trovato l’accordo con il club francese.

Il tecnico si trasferirà, dopo l’ultima esperienza in Premier League in guida al Brighton, e firmerà un contratto che lo legherà al Marsiglia almeno fino al 2027.

🔜 Done Deal and confirmed! Roberto #DeZerbi will be new #OM’s coach. Contract until 2027. President Longoria wanted him at #OlympiqueMarseille since 3 years. #transfers #TeamOM https://t.co/RtjFeBDwjd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2024