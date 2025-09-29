Serie A: Lazio avanti 2-0 all’intervallo a Marassi contro il Genoa

Primi 45 minuti intensi al Ferraris, dove la Lazio chiude il primo tempo avanti 2-0 sul Genoa. Gli uomini di Maurizio Sarri sbloccano subito il match al 4’, con Matteo Cancellieri che finalizza un perfetto filtrante battendo Martinez. Il raddoppio arriva al 30’: Adam Marusic serve Taty Castellanos che firma lo 0-2 con un destro preciso all’angolino basso.

Il Genoa non resta a guardare e crea diverse occasioni, soprattutto con Lorenzo Colombo ed Ellertsson, ma Ivan Provedel è decisivo con almeno due parate di grande valore che negano il gol ai rossoblù. Sul fronte disciplinare, il match è stato acceso con diversi cartellini gialli distribuiti da Ayroldi, compreso quello a Danilo Cataldi.

Nonostante le fiammate del Grifone, la Lazio si è dimostrata più cinica e concreta sotto porta, chiudendo la prima frazione con un doppio vantaggio importante in vista della ripresa.