Serie A: la decide Ederson, a ‘San Siro’ Milan-Atalanta termina 0-1. La classifica aggiornata

E’ terminata la sfida di Serie A tra Atalanta e Milan con inizio ore 20.45. Nella prima frazione la prima occasione importante è di Ederson: al 20′ di testa la spedisce fuori. Al 43′ risponde il Milan: ottimo spunto di Jimenez che crossa per Jovic, l’attaccante del Milan non arriva sulla palla di un soffio. All’intervallo è 0-0.

Nella ripresa, è l’Atalanta a trovare la via della rete: Ederson sfrutta la spizzata di Bellanova e al 64′ insacca in rete. Il Milan fatica a trovare una reazione per mettere in difficoltà la Dea che rischia di trovare il raddoppio con Retegui.

La classifica aggiornata

Inter 71 punti

Napoli 71

Atalanta 64

Bologna 60

Juventus 59

Roma 57

Lazio 56

Fiorentina 53

Milan 51

Torino 40

Udinese 40

Como 39

Genoa 39

Verona 32

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15