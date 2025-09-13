Serie A, il Napoli domina al Franchi: Fiorentina sconfitta 1-3. La classifica aggiornata
Il Napoli ha battuto la Fiorentina 3-1 al Franchi, trascinato dai nuovi acquisti De Bruyne, Hojlund e Beukema. De Bruyne ha aperto le marcature su rigore, seguito dal raddoppio di Hojlund e dal tris di Beukema su calcio d’angolo. Nel finale Ranieri ha segnato il gol della bandiera per i viola.
Con questa vittoria, il Napoli resta a punteggio pieno, mentre la Fiorentina cerca ancora la prima affermazione stagionale.
La classifica aggiornata
Juventus 9 punti (3 partite giocate)
Napoli 9 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (2)
Udinese 4 (2)
Cagliari 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Atalanta 2 (2)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (2)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (2)
Verona 1 (2)
Torino 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)