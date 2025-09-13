Serie A, il Napoli domina al Franchi: Fiorentina sconfitta 1-3. La classifica aggiornata

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 3-1 al Franchi, trascinato dai nuovi acquisti De Bruyne, Hojlund e Beukema. De Bruyne ha aperto le marcature su rigore, seguito dal raddoppio di Hojlund e dal tris di Beukema su calcio d’angolo. Nel finale Ranieri ha segnato il gol della bandiera per i viola.

Con questa vittoria, il Napoli resta a punteggio pieno, mentre la Fiorentina cerca ancora la prima affermazione stagionale.

La classifica aggiornata

Juventus 9 punti (3 partite giocate)

Napoli 9 (3)

Cremonese 6 (2)

Roma 6 (2)

Udinese 4 (2)

Cagliari 4 (3)

Lazio 3 (2)

Milan 3 (2)

Como 3 (2)

Bologna 3 (2)

Inter 3 (3)

Atalanta 2 (2)

Fiorentina 2 (3)

Pisa 1 (2)

Genoa 1 (2)

Lecce 1 (2)

Verona 1 (2)

Torino 1 (2)

Parma 1 (3)

Sassuolo 0 (2)