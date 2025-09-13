Sampdoria travolta in casa, tifosi contestano la società

Ennesima delusione al “Luigi Ferraris” per la Sampdoria, sconfitta in casa dal Cesena. Nonostante oltre 20mila abbonati, la squadra non è riuscita a offrire prestazioni all’altezza: Castagnetti e Zaro hanno deciso la sfida, mentre Ioannou ha segnato il gol della bandiera blucerchiato.

I tifosi della Gradinata Sud, già infuriati, hanno contestato duramente la società con cori come “Via da Genova” e “Via gli infami dalla Sampdoria”, mentre la squadra è stata fischiata al termine del match. Con zero punti in classifica, la strada verso la salvezza si fa sempre più in salita.