Sampdoria travolta in casa, tifosi contestano la società

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Ennesima delusione al “Luigi Ferraris” per la Sampdoria, sconfitta in casa dal Cesena. Nonostante oltre 20mila abbonati, la squadra non è riuscita a offrire prestazioni all’altezza: Castagnetti e Zaro hanno deciso la sfida, mentre Ioannou ha segnato il gol della bandiera blucerchiato.

I tifosi della Gradinata Sud, già infuriati, hanno contestato duramente la società con cori come “Via da Genova” e “Via gli infami dalla Sampdoria”, mentre la squadra è stata fischiata al termine del match. Con zero punti in classifica, la strada verso la salvezza si fa sempre più in salita.

Ultimissime

