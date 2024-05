Serie A: il Genoa chiude con una vittoria in casa, Bologna battuto 2-0. La classifica aggiornata

Termina 2-0 il match di serie A tra Genoa e Bologna.

La gara viene sbloccata al 13′ da Ruslan Malinovsky che sfrutta un passaggio perfetto e arrivato al limite calcia basso, palla che sbatte sul palo destro ed entra. Al 19′ il Bologna prova a reagire con Sam Beukema, salta imperioso e incorna di potenza sul calcio d’angolo, niente da fare però il pallone termina alto. La palla è oltre la linea di fondo campo, Genoa rimetterà dal fondo.

Al 31′ il Genoa va all’attacco con Albert Gudmundsson: calcia in mezzo la punizione dalla distanza ma l’azione si conclude subito, il pallone esce dal campo. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Bologna. Al 34′ Stefano Sabelli calcia in area un ottimo pallone verso un compagno. I difensori avversari non si fanno però sorprendere e liberano l’area. Termina 1-0 la prima frazione con i liguri a dominare le azioni salienti del match fino a questo momento.

Nella ripresa il Genoa trova il raddoppio: al 59′ Albert Gudmundsson fa scorrere per Vitinha che arrivato in area calcia con una rasoiata e fa 2:0. Al 67′ Jens Odgaard guida la reazione del Bologna e ci prova con un gran filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare.