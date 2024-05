TMW: “Palermo-Mignani, sarà addio. Zanetti in pole, Dionisi sullo sfondo”

Archiviato iul campionato di B con l’eliminazione dai playoff, il Palermo deve già pensare al futuro. Come riporta Alessio Alaimo su “TMW” con Mignani sarà addio, due le alternative per la panchina.

Arrivato a Palermo dopo l’esonero di Eugenio Corini, Michele Mignani nonostante il contratto che lo lega fino al 2025 potrebbe salutare i rosanero anzitempo. Pochi risultati da quando è arrivato in rosanero ottenendo una sola vittoria in campionato e molti pareggi, poi il successo sulla Samp nella fase preliminare dei playoff e oggi l’eliminazione in semifinale ad opera del Venezia.

Il Palermo non sembra orientato a confermare l’attuale allenatore. E per il futuro il nome caldo è quello di Paolo Zanetti, ex allenatore dell’Empoli con cui ci sono già stati dei contatti. Una possibilità molto concreta e che potrebbe entrare nel vivo a stretto giro di posta. Sullo sfondo c’è anche il profilo di Alessio Dionisi, altro nome tenuto seriamente in considerazione.