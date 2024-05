Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Mignani: «C’è grande delusione perché tutti credevamo di poterci provare»

Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” commentando la sconfitta contro il Venezia e quindi l’eliminazione dai playoff.

Ecco le sue parole:

«I risultati dicono che il Venezia ci ha battuto, quindi ha avuto qualcosa in più di noi in 180′. Il primo tiro subito in porta è stato gol, è diventato tutto più complicato nella testa e nelle gambe, il Venezia ha continuato a spingere. La partita è stata comunque in equilibrio anche noi abbiamo creato i presupposti per fare gol, nella ripresa abbiamo provato a riprenderla. Pigliacelli poteva fare di più su Tessmann? Onestamente penso di no, poi abbiamo preso un gol simile anche all’andata, sono stati due gran gol mi sento di dire questo. Salvezza Bari? Stasera c’è grande delusione perché tutti credevamo di poterci provare, è chiaro che rimango legato al Bari, quindi sono contentissimo per loro. Oggi speravamo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi, dispiace tantissimo».