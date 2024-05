Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Mignani: «Con il City Group questa piazza avrà un futuro in A»

Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” commentando la sconfitta contro il Venezia e quindi l’eliminazione dai playoff.

Ecco le sue parole:

«Sono arrivato a sette giornate dalla fine ho cercato di metterci del mio. Nella prima parte della stagione era in alto il Palermo. Io so che il Palermo ha una società importantissima dietro e avrà sicuramente un futuro in serie A. Quando hai una società così dietro c’è sempre un periodo di adattamento, ma dalle delusioni si costruisce e si cresce, il futuro del Palermo è sicuramente roseo».