Serie A, il Frosinone supera il Sassuolo in una gara ricca di gol. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Grande prova del Frosinone, che supera il Sassuolo per 4-2 al termine di una gara ricca di gol ed emozioni.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 9’ con Calò, approfittando di un errore difensivo. Al 15’ arriva il pareggio di Berardi, ma il Frosinone torna avanti con Raimondo al 26’ e allunga ulteriormente al 30’, ancora con l’attaccante.


Il Sassuolo reagisce al 37’ con Thorstvedt, che firma il 3-2 e riapre la partita. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in gara, ma al 57’ Raimondo completa la sua tripletta personale e mette al sicuro il risultato sul 4-2.

Nel finale il Frosinone gestisce il vantaggio, mentre il Sassuolo non riesce a trovare la strada per riaprire il match. Una vittoria importante per i ciociari, trascinati da un Raimondo decisivo, autore di tre reti.

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