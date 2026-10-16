Serie B: Il Verona si fa riprendere, con il Catanzaro finisce 2-2. La classifica aggiornata
Spettacolo ed emozioni al Bentegodi, dove Verona e Catanzaro si dividono la posta con un 2-2 ricco di occasioni. Gli scaligeri rimontano lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta di Daniel Mosquera, ma i calabresi trovano il pareggio con Emanuele Pecorino su calcio di rigore.
A sbloccare la gara all’11’ è Antonio Candela, che porta avanti il Catanzaro con una bella conclusione al volo. Il Verona reagisce e, dopo aver sprecato numerose occasioni, trova l’1-1 al 37’ con Mosquera, servito da Livramento.
Nella ripresa il Verona completa la rimonta al 67’: ancora Mosquera, questa volta di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Sarr, firma il 2-1 e la sua doppietta personale. Il Catanzaro, però, non si arrende e al 75’ ristabilisce la parità con Pecorino, freddo dal dischetto dopo il rigore concesso per un fallo di Calabrese.
Nel finale la partita resta aperta, ma il risultato non cambia. Un punto a testa per le due squadre, con il Verona che può recriminare per le tante occasioni sprecate e il Catanzaro che dimostra carattere, riuscendo a rimontare due volte.
Palermo – 16 punti
Mantova – 14 punti
Modena – 13 punti
Südtirol – 12 punti
Ascoli – 11 punti
Avellino – 10 punti
Pisa – 10 punti
Benevento – 10 punti
Verona – 8 punti
Cesena – 7 punti
Padova – 7 punti
Arezzo – 7 punti
Empoli – 6 punti
Entella – 6 punti
Cremonese – 6 punti
L.R. Vicenza – 5 punti
Sampdoria – 4 punti
Catanzaro – 4 punti
Carrarese – 4 punti
Juve Stabia – 2 punti (penalizzata di 4 punti)