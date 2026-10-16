Serie B: Il Verona si fa riprendere, con il Catanzaro finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
verona

Spettacolo ed emozioni al Bentegodi, dove Verona e Catanzaro si dividono la posta con un 2-2 ricco di occasioni. Gli scaligeri rimontano lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta di Daniel Mosquera, ma i calabresi trovano il pareggio con Emanuele Pecorino su calcio di rigore.

A sbloccare la gara all’11’ è Antonio Candela, che porta avanti il Catanzaro con una bella conclusione al volo. Il Verona reagisce e, dopo aver sprecato numerose occasioni, trova l’1-1 al 37’ con Mosquera, servito da Livramento.


Nella ripresa il Verona completa la rimonta al 67’: ancora Mosquera, questa volta di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Sarr, firma il 2-1 e la sua doppietta personale. Il Catanzaro, però, non si arrende e al 75’ ristabilisce la parità con Pecorino, freddo dal dischetto dopo il rigore concesso per un fallo di Calabrese.

Nel finale la partita resta aperta, ma il risultato non cambia. Un punto a testa per le due squadre, con il Verona che può recriminare per le tante occasioni sprecate e il Catanzaro che dimostra carattere, riuscendo a rimontare due volte.

 

Palermo – 16 punti

Mantova – 14 punti

Modena – 13 punti

Südtirol – 12 punti

Ascoli – 11 punti

Avellino – 10 punti

Pisa – 10 punti

Benevento – 10 punti

Verona – 8 punti

Cesena – 7 punti

Padova – 7 punti

Arezzo – 7 punti

Empoli – 6 punti

Entella – 6 punti

Cremonese – 6 punti

L.R. Vicenza – 5 punti

Sampdoria – 4 punti

Catanzaro – 4 punti

Carrarese – 4 punti

Juve Stabia – 2 punti (penalizzata di 4 punti)

 

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