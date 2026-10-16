Amauri nostalgico: “Palermo mi manca già moltissimo”

Il legame con Palermo resta forte nel cuore di Amauri. L’ex attaccante rosanero ha affidato a Instagram un messaggio carico di affetto per la città siciliana, a poche settimane dalla sua partecipazione alla gara d’addio al calcio giocato di Fabrizio Miccoli.

“A distanza di qualche settimana Palermo mi manca già tantissimo. Una città e una tifoseria fantastica per festeggiare un grande @fabrizio_miccoli”, ha scritto Amauri, accompagnando il messaggio con le emoji del trofeo e del pallone.





Parole che testimoniano il ricordo speciale lasciato dall’esperienza in rosanero e l’emozione di aver condiviso una giornata dedicata a uno dei protagonisti più amati della storia recente del Palermo.

L’evento in onore di Miccoli è stato anche un’occasione per ritrovare volti storici e rivivere le emozioni legate alla maglia rosanero. E il messaggio di Amauri conferma quanto il rapporto con la città e la sua tifoseria sia rimasto vivo anche a distanza di tempo.

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