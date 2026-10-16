Amauri nostalgico: “Palermo mi manca già moltissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Miccoli Match (97) amauri

Il legame con Palermo resta forte nel cuore di Amauri. L’ex attaccante rosanero ha affidato a Instagram un messaggio carico di affetto per la città siciliana, a poche settimane dalla sua partecipazione alla gara d’addio al calcio giocato di Fabrizio Miccoli.

“A distanza di qualche settimana Palermo mi manca già tantissimo. Una città e una tifoseria fantastica per festeggiare un grande @fabrizio_miccoli”, ha scritto Amauri, accompagnando il messaggio con le emoji del trofeo e del pallone.


Parole che testimoniano il ricordo speciale lasciato dall’esperienza in rosanero e l’emozione di aver condiviso una giornata dedicata a uno dei protagonisti più amati della storia recente del Palermo.

L’evento in onore di Miccoli è stato anche un’occasione per ritrovare volti storici e rivivere le emozioni legate alla maglia rosanero. E il messaggio di Amauri conferma quanto il rapporto con la città e la sua tifoseria sia rimasto vivo anche a distanza di tempo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Amauri (@amauri_eleven)

Altre notizie

palermo lecce 2-0 (5) pierozzi

Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Mantova: out Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Screenshot 2026-10-16 184355

Mantova-Palermo, Modesto: «Affrontiamo la prima della classe. Dovremo essere maniacali nei dettagli»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Mantova-Palermo, Floriano: «Il Palermo vuole vincere il campionato. Al Martelli sarà un bello spettacolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
mantova stadio martelli

Mantova-Palermo, le previsioni meteo al Martelli: niente pioggia, circa 22 gradi al calcio d’inizio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (78) pohjanpalo Cella

Mantova-Palermo, quote bookmaker: rosanero favoriti al Martelli. Il successo di Inzaghi paga fino a 2,16

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo, biglietti falsi al Barbera: arriva la condanna definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Ruocco sta facendo bene. Bozzolan è fortissimo, ci darà soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Pierozzi e Barba fuori. Perin torna titolare, Fortin ha fatto benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Empoli deve essere un punto di partenza, non voglio passi indietro»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (48) bardi gabrielloni

Bardi: «Il Palermo ha un potenziale da categoria superiore. Noi siamo più collettivo, ci faremo valere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (8) pohjanpalo augello bani

Repubblica: “Sfida tra Palermo e Mantova. Confronto tra attacchi letali”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (45) bardi

Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, Bardi ritrova i rosanero. L’ex portiere chiamato a fermare Johnsen e Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026

Ultimissime

Miccoli Match (97) amauri

Amauri nostalgico: “Palermo mi manca già moltissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Screenshot 2026-10-16 213619

Serie A: Frosinone scatenato, il Sassuolo risponde. 3-2 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Screenshot 2026-10-16 212040

Serie B, Verona-Catanzaro 1-1 all’intervallo: Mosquera risponde a Candela, gialloblù in rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Modena, Galloppa: «Belotti va gestito. Azzi è un jolly»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo lecce 2-0 (5) pierozzi

Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Mantova: out Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026