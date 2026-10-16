Serie A: Frosinone scatenato, il Sassuolo risponde. 3-2 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Primo tempo ricco di emozioni tra Frosinone e Sassuolo, con i padroni di casa avanti 3-2 all’intervallo. A sbloccare la gara al 9’ è Giacomo Calò, bravo a sfruttare un errore avversario. Il Sassuolo risponde al 15’ con Domenico Berardi, ma il Frosinone torna avanti grazie alla doppietta di Antonio Raimondo, a segno al 26’ e al 30’. Annullato dal VAR per fuorigioco anche un gol di Kvernadze.

Al 37’ Kristian Thorstvedt riapre la partita con una splendida conclusione, fissando il risultato sul 3-2. Tutto ancora in bilico in vista della ripresa.


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