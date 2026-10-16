Serie B, Verona-Catanzaro 1-1 all’intervallo: Mosquera risponde a Candela, gialloblù in rimonta

Primo tempo vivace e ricco di occasioni nell’anticipo di Serie B tra Verona e Catanzaro. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è sull’1-1, con i calabresi bravi a sbloccare la gara e i padroni di casa capaci di reagire con determinazione, trovando il meritato pareggio.

L’avvio è caratterizzato dal possesso palla del Verona, che prova a prendere in mano il gioco e a mettere sotto pressione la difesa ospite. Le prime occasioni arrivano con Livramento e Sarr, mentre il Catanzaro risponde con Giovane, che impegna Perilli con un colpo di testa.





All’11’ sono però gli ospiti a passare in vantaggio: dopo una bella iniziativa di Di Francesco sulla sinistra, Imperiale serve il pallone per Antonio Candela, che con un preciso destro al volo batte Perilli e firma lo 0-1. Per il difensore giallorosso è il primo gol in campionato.

Il Verona non si abbatte e continua a spingere, affidandosi soprattutto alle iniziative offensive di Sarr, Livramento e Mosquera. Il Catanzaro si difende con ordine e cerca di sfruttare gli spazi in contropiede, andando vicino al raddoppio con Pecorino, fermato dalla risposta di Perilli.

La pressione dei padroni di casa cresce con il passare dei minuti. Al 34’ Sarr sfiora il pareggio, ma Candela interviene provvidenzialmente, evitando il gol. Due minuti più tardi è ancora l’attaccante del Verona a provarci, senza però trovare lo specchio della porta.

Il pareggio è soltanto rimandato: al 37’ Daniel Mosquera si inserisce perfettamente in area e, servito da Livramento, supera Pigliacelli con una conclusione ravvicinata, firmando l’1-1 e il suo quinto centro stagionale.

Nel finale il Verona continua ad attaccare, cercando di completare la rimonta già prima dell’intervallo, ma Pigliacelli è attento sulla conclusione dalla distanza di Sarr.

Si va dunque al riposo sull’1-1, con un Verona più intraprendente e capace di costruire numerose occasioni, ma con un Catanzaro concreto e pericoloso quando riesce a ripartire. Nella ripresa entrambe le squadre saranno chiamate a cercare la giocata decisiva per conquistare il vantaggio.