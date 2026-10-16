Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame da grande”

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Oggi c’è Mantova-Palermo

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i leader spingono Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani: “Forza Italia? Non è in salute”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scempions”

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Prima pagina Tuttosport: Juve: “Balogun o Sorloth”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma di Inzaghi”

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Sportitalia, Cilli: “Verona, riflessioni su Baroni. Ballardini e Zanetti tra i possibili sostituti”

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