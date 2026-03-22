Serie A, Fiorentina strappa un punto all’Inter. Al Franchi termina 1-1. La classifica aggiornata

La partita tra Fiorentina e Inter si è chiusa con un 1-1 ricco di emozioni. L’Inter era passata subito in vantaggio con Francesco Pio Esposito al 1’, bravo a finalizzare di testa un cross di Nicolò Barella. La Fiorentina ha provato più volte a reagire, con Moise Kean, Albert Gudmundsson e Cher Ndour protagonisti in attacco, ma le difese e le parate di Yann Sommer e David de Gea hanno tenuto il punteggio in equilibrio.

Nel secondo tempo, dopo numerosi cambi da entrambe le parti – tra cui Davide Frattesi, Ange-Yoan Bonny e Jack Harrison – la Fiorentina trova finalmente il pareggio all’77’ grazie a Cher Ndour, abile a ribadire in rete un rimbalzo in area. L’Inter tenta il forcing finale con corner e traversoni di Dimarco e Bonny, ma la Fiorentina regge fino al fischio finale. Una gara intensa, con numerosi cartellini e interventi decisivi dei portieri, che premia la reazione dei viola e frena l’Inter nella corsa al primato.

La classifica aggiornata





Inter – 69 Milan – 63 Napoli – 62 Como – 57 Juventus – 54 Roma – 54 Atalanta – 50 Lazio – 43 Bologna – 42 Sassuolo – 39 Udinese – 39 Parma – 34 Genoa – 33 Torino – 33 Cagliari – 30 Fiorentina – 29 Cremonese – 27 Lecce – 27 Verona – 18 Pisa – 18