Serie A, Fiorentina strappa un punto all’Inter. Al Franchi termina 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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La partita tra Fiorentina e Inter si è chiusa con un 1-1 ricco di emozioni. L’Inter era passata subito in vantaggio con Francesco Pio Esposito al 1’, bravo a finalizzare di testa un cross di Nicolò Barella. La Fiorentina ha provato più volte a reagire, con Moise Kean, Albert Gudmundsson e Cher Ndour protagonisti in attacco, ma le difese e le parate di Yann Sommer e David de Gea hanno tenuto il punteggio in equilibrio.

Nel secondo tempo, dopo numerosi cambi da entrambe le parti – tra cui Davide Frattesi, Ange-Yoan Bonny e Jack Harrison – la Fiorentina trova finalmente il pareggio all’77’ grazie a Cher Ndour, abile a ribadire in rete un rimbalzo in area. L’Inter tenta il forcing finale con corner e traversoni di Dimarco e Bonny, ma la Fiorentina regge fino al fischio finale. Una gara intensa, con numerosi cartellini e interventi decisivi dei portieri, che premia la reazione dei viola e frena l’Inter nella corsa al primato.

La classifica aggiornata


  1. Inter – 69
  2. Milan – 63
  3. Napoli – 62
  4. Como – 57
  5. Juventus – 54
  6. Roma – 54
  7. Atalanta – 50
  8. Lazio – 43
  9. Bologna – 42
  10. Sassuolo – 39
  11. Udinese – 39
  12. Parma – 34
  13. Genoa – 33
  14. Torino – 33
  15. Cagliari – 30
  16. Fiorentina – 29
  17. Cremonese – 27
  18. Lecce – 27
  19. Verona – 18
  20. Pisa – 18

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