Serie A: Empoli avanti 1-0 a Lecce dopo i primi 45′

Al termine del primo tempo allo Stadio Via del Mare, l’Empoli è in vantaggio per 1-0 sul Lecce grazie a un gol di Pietro Pellegri al 33’. L’attaccante ha colto l’occasione sfruttando un’incertezza della difesa leccese, segnando con un preciso colpo da pochi passi. Il Lecce ha cercato di reagire, ma ha trovato difficoltà nel superare la compatta retroguardia empolese. La squadra di casa ha mostrato buone iniziative offensive, senza però riuscire a concretizzare.

Continue Reading