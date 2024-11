Frosinone-Palermo 1-1: le pagelle del match

Il Palermo non sa più vincere. Al Benito Stirpe i rosanero non vanno oltre l’1-1 col Frosinone ultimo in classifica. Un pareggio che serve a pochissimo ai ciociari ma che non può far sorridere neppure la squadra di Viale del Fante che spreca un’altra grande chance e conferma le problematiche dell’ultimo periodo, difensive ma soprattutto offensive dal punto di vista della concretezza. I rosanero sbloccano la partita dopo appena due minuti con l’ex di giornata Roberto Insigne ma al quarto d’ora Bracaglia sfrutta un calcio di punizione per incornare il pareggio di testa e accendere lo Stirpe.

Le pagelle del match:

DESPLANCHES 5,5 – Quasi inoperoso nel primo tempo, non può nulla sul colpo di testa di Bracaglia.

DIAKITE’ 5,5 – La solita prestazione di sostanza ma anche questa volta confusionaria e non povera di errori.

NEDELCEARU 5 – Colpevole sul gol del Frosinone, si fa scappare la marcatura e Bracaglia ne approfitta.

NIKOLAOU 6 – Attento e applicato, riesce a tenere a bada le due punte del Frosinone.

CECCARONI 5,5 – Prestazione incolore, nessun errore grave ma nessuna iniziativa che invece servirebbe da un terzino sinistro.

SEGRE 5,5 – Tanta quantità ma poca qualità in mezzo al campo. Prova qualche sgroppata delle sue ma senza particolare successo.

GOMES 6 – Presenza costante in mezzo al campo ma forse un pò di stanchezza si fa sentire anche per lui. Non a caso Dionisi lo sostituisce dopo circa 15 minuti del secondo tempo.

VERRE 6,5 – Sembra il più pericoloso dei suoi nel primo tempo ma si prende un cartellino giallo che lo frena nella ripresa. Nella ripresa compie un gran recupero che disinnesca una ripartenza sanguinosa del Frosinone.

INSIGNE 7 – Si fa in parte perdonare delle tante occasioni fallite col Cittadella, realizzando il gol del vantaggio ma con la complicità di Barcella che la devia e spiazza il portiere. Nel secondo tempo Cerofolini gli nega la gioia della doppietta in due occasioni.

LE DOUARON 5 – Prova ad essere un riferimento per i compagni ma il ruolo del centravanti non è proprio il suo ruolo preferito. Nella zona centrale di campo non riesce a sfruttare il suo mancino e spreca una buona occasione nel finale di primo tempo quando inciampa sul pallone.

DI MARIANO 6 – Spende tanto ma negli ultimi 20 metri non è mai decisivo. Spreca una bella opportunità nel primo tempo tirando in maniera debole. Tanta corsa ma poca precisione nelle zone nevralgiche del campo.

Dal 64′ RANOCCHIA 5,5 – Prova a prendere iniziativa ma per due volte tira in maniera timida senza impensierire Cerofolini.

Dal 74′ HENRY 6 – Il suo ingresso accende in parte l’attacco rosanero ma nel momento in cui occorre concretizzare anche lui spreca. Nel recupero, però, si inventa una grande giocata e per poco non trova il colpo vincente.

Dal 74′ VASIC – s.v.

Dall’87’ PIEROZZI – s.v.

Dall’87’ DI FRANCESCO – s.v.

MISTER DIONISI 5 – La squadra ancora non convince e ancora una volta la vittoria non riesce ad arrivare. Sceglie di lasciare in panchina Brunori per tutta la partita e forse ritarda troppo l’ingresso in campo di alcuni big.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 7; Biraschi 6; Monterisi 5.5; Bracaglia 7; Oyono 5.5, Barcella 6 (Vural), Darboe 5, Gelli 6 (Garritano), Marchizza 6; Ambrosino 5.5 (Sene), Kvernadze 6.5 (Canotto)