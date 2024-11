Palermo, allo Stirpe un altro risultato deludente: contro il Frosinone è solo 1-1

È un Palermo per nulla convincente quello che, dallo “Stirpe”, porta a casa un solo punto. Gioco lento e pochissime idee, impressione che il 4-3-3 sembri sempre meno adatto e funzionale per i rosanero. Si continua a non vedere in campo Brunori che sembra ormai definitivamente fuori dal progetto del Palermo.

Prima frazione di gioco equilibrata. Il Palermo la sblocca dopo soli 2’: sinistro deviato di Insigne che si insacca in porta. I rosa poi provano a gestire la sfera, ma il Frosinone prende campo. Al 16’ il gol del pari: Bracaglia di testa infila Desplanches e porta il match in equilibrio.

Nella ripresa la gara abbassa notevolmente i ritmi. Il Palermo calcia solo dalla distanza, mente il Frosinone si rende pericoloso in alcune occasioni. La palla della vittoria capita nei piedi di Marchizza prima e in quelli di Henry poi, ma il match termina in pari.

SECONDO TEMPO

Fischia Marchetti termina 1-1 Frosinone-Palermo.

90+2′- Prova il gran gol Marchizza: sinistro a volo di poco a lato.

Sono 4′ di recupero concessi dal direttore di gara.

88′ – Sostituzioni per Greco: Barcella per Vural.

87′ – Cambi nei rosanero: Diakité lascia il posto a Pierozzi, esce anche Di Mariano per Di Francesco.

82′ – Cambi in casa Frosinone: dentro Canotto e Garritano per Gelli e Kvernaze-

80′- Occasione spreacata per Henry: Insigne scarica per il centravanti che calcia addosso a Cerofolini.

76′ – Il neo entrato Vasic prova a scuotere qualcosa, spizzata di Henry per il centrocampista che spedisce alto.

74′ – Doppio cambio per Dionisi: dentro Vasic e Henry, fuori Le Douaron e Verre.

72′ – Altra ammonizione per il Frosinone, Biraschi stende Segre e viene sanzionato.

70′- Altro mancino dalla distanza: Insigne calcia dal limite ma trova un super intervento di Cerofolini.

69′ – Ci prova Ranocchia: il centrocampista riceve, si crea lo spazio per il tiro ma il suo mancino è centrale.

64′ – Cambio Palermo: fuori Gomes dentro Ranocchia

63′ – Occasione Kvernadze: destro secco che termina al lato alla destra di Desplanches.

62′ – Ancora ennesimo errore di Diakitè, calcio d’angolo in favore del Frosinone. Dopo la battuta palla allontanata dai rosa.

59′- Ritmo lento del match, poche occasioni e molti falli che spezzettano il gioco.

53′ – Prima occasione per il Palermo. Insigne batte un calcio di punizione, Nedelcearu devia ma spedisce largo.

50′- Fase di studio del match, nessuna delle due formazioni riesce a mantenere il pallino del gioco.

46′ – Prime sostituzioni in casa Frosinone: dentro Sene, fuori Ambrosino.

Inizia la seconda frazione di gioco!

PRIMO TEMPO

45′ – Fischia Marchetti, la prima frazione termina senza recupero.

44′- Ammonizione per i rosanero, giallo per Verre.

42′ – I rosanero gestiscono male una potenziale situazione offensiva. Le Douaron si dimentica della sfera e il Palermo perde palla.

37′- E’ un Palermo con poche idee, il Frosinone si difende.

33′- Ci prova Di Mariano innescato da Insigne, il suo destro è, però, debole.

29′- Occasione Palermo. Cross, da punizione, di Verre per Le Douaron che stacca ma trova le mani attente di Cerofolini.

27′ – Primo giallo del match, Darboe stende Verre: ammonito.

23′- Momento favorevole per i padroni di casa, il Palermo sembra meno lucido.

19′ – Occasione Frosinone. Errore in impostazione da parte dei rosanero, Kvernadze prova l’azione personale ma non conclude bene.

16′ – Gol del pari per il Frosinone! Errore grave di Diakité, punizione importante per il Frosinone. Sulla battuta stacca in alto Bracaglia che infila Desplanches.

9′ – Fase di stallo del match. Il Palermo prova a gestire la sfera, il Frosinone cerca di velocizzare.

7′ – Alza i ritmi il Frosinone, la retroguardia rosanero rimbalza le avanzate avversarie.

3′ – Il Frosinone risponde. Azione offensiva conclusa dal sinistro di Ambrosino, palla alta.

2′- Gol del Palermo! Roberto Insigne calcia di prima intenzione con il mancino, la deviazione di Darboe beffa il portiere dei padroni di casa. Palermo avanti.

1′- Primo possesso in favore dei rosanero.

Fischia Marchetti, è iniziata Frosinone-Palermo!

TABELLINO

MARCATORI : Insigne 2′; Bracaglia 23′

FROSINONE: 31 Cerofolini, 3 Marchizza (C), 4 Biraschi, 10 Ambrosino, 14 Gelli, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 30 Monterisi, 37 Barcella, 55 Darboe, 79 Bracaglia.

A disposizione: 13 Sorrentino, 7 Ghedjemis, 8 Vural, 11 Begic, 16 Garritano, 18 Bettella, 21 J. Oyono, 27 Canotto, 47 Vanzelli, 64 Cichella, 99 Sene.

Allenatore: Greco.

PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre (C), 11 Insigne, 18 Nedelcearu, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marchetti (Ostia Lido).

AA1: Mondin (Treviso).

AA2: Mokhtar (Lecco).

IV UFFICIALE: Marotta (Sapri).

VAR: Baroni (Firenze).

AVAR: Paganesi (Bergamo).