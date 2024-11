Francesco Facchinetti, protagonista dei recenti colpi di mercato tra cui gli acquisti di Gallagher e Matsen, tornerà il 17 marzo 2025 alla Palermo Football Conference, che si terrà presso La Braciera in Villa. L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio e per chi segue da vicino le dinamiche di mercato e le strategie delle squadre italiane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conference_403 (@conference_403)