Serie C: Feralpisalò avanti di un gol contro il Trento. I risultati parziali del Girone A

Il campionato di Serie C nel Girone A è iniziato con gare all’insegna dell’equilibrio, senza particolari exploit offensivi. Pro Vercelli e Alcione Milano si sono affrontati in una partita priva di gol, terminata sullo 0-0. Una sfida attesa che ha però mostrato due squadre ancora in fase di studio, forse non ancora al meglio della forma.

Anche a Trieste, la gara tra Triestina e Giana Erminio si è chiusa con un nulla di fatto. Un risultato che non rispecchia necessariamente la qualità dei giocatori in campo, ma piuttosto il bisogno di trovare il ritmo giusto in questa fase iniziale della stagione.

L’unica squadra capace di mettere a segno un gol è stata la Feralpisalò, che ha battuto il Trento per 1-0 grazie alla rete arrivata al 38’. Un inizio solido per i lombardi, che hanno mostrato compattezza e un buon assetto difensivo, riuscendo a capitalizzare una delle poche occasioni create.