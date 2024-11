Serie C: sconfitta esterna per la Feralpisalò, a Trento finisce 3-2. Giana Erminio vince a Trieste. La classifica aggiornata del Girone A

Nel girone A di Serie C, si sono conclusi i match della giornata con risultati che regalano emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

La Pro Vercelli si impone sull’Alcione Milano grazie alla rete di Comi al 69’, che porta in vantaggio i padroni di casa. Una partita equilibrata, decisa dall’incisività dell’attaccante, che ha saputo sfruttare un’occasione preziosa, consentendo alla Pro Vercelli di guadagnare tre punti importanti.

Trento-Feralpisalò 3-2

Un match ricco di emozioni quello tra Trento e Feralpisalò, terminato con un pareggio per 2-2. Pilati ha portato in vantaggio la Feralpisalò al 38′, ma il Trento ha risposto prontamente, pareggiando al 49’ con Giannotti e trovando il sorpasso al 51’ grazie a Di Carmine. Al 59’, Balestrero ha ristabilito la parità per la Feralpisalò. All’88’, Anastasia sembrava aver regalato il successo al Trento, ma il risultato è rimasto sul 2-2, siglando un finale incerto e combattuto.

Triestina-Giana Erminio 0-1

La Giana Erminio espugna il campo della Triestina con un gol decisivo di Avinci all’87’, che ha siglato la vittoria degli ospiti in extremis. Una partita tirata, in cui gli ospiti hanno saputo trovare la giocata giusta nei minuti finali per portare a casa una vittoria preziosa.

Padova – 35 punti

L.R. Vicenza – 28 punti

Trento – 25 punti

FeralpiSalò – 25 punti

Alcione Milano – 22 punti

Lumezzane – 21 punti

Atalanta U23 – 20 punti

Novara – 20 punti

Renate – 19 punti

Virtus Verona – 18 punti

Lecco – 18 punti

AlbinoLeffe – 17 punti

Giana Erminio – 15 punti

Pro Vercelli – 15 punti

Caldiero Terme – 14 punti

Pro Patria – 14 punti

Arzignano – 13 punti

Pergolettese – 12 punti

Union Clodiense – 7 punti

Triestina – 6 punti