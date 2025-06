Semper racconta la promozione del Pisa: «Inzaghi? Gli avevo promesso che sarebbe stata la nostra stagione»

Quattro maggio – quattro giugno: è passato un mese esatto da quando il Pisa ha festeggiato il suo ritorno in Serie A dopo ben 34 anni. Un traguardo storico, frutto di una stagione sorprendente e di un gruppo che ha saputo credere in sé stesso sin dal primo momento. Tra i protagonisti di questa cavalcata c’è sicuramente Adrian Semper, portiere croato classe 1998, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

“Una stagione incredibile. La terza promozione consecutiva è speciale”

«È stata una stagione incredibile – ha raccontato Semper – per me è anche la terza promozione consecutiva, e questo lo rende ancora più bello. Non mi spiego ancora come sia potuto accadere tutto questo in tre anni, ma è un traguardo che in pochi possono vantare. Dal mio arrivo a Pisa ho percepito emozioni forti, e ho subito riconosciuto un progetto ambizioso. Lo abbiamo capito da subito: eravamo forti, non sapevamo come sarebbe finita, ma credevamo in qualcosa di speciale».

Il portiere ex Chievo ha poi sottolineato le differenze con le esperienze passate:

«Sono state promozioni molto diverse tra loro. Anche quella con il Genoa, dove ho giocato meno, è stata significativa. Quando sono stato chiamato in causa, ho dato tutto e sono contento di quel che ho fatto. Ogni promozione ha il suo sapore».

“Come il Como? No, noi seguiamo solo la nostra strada”

A chi gli chiede se il Pisa debba ispirarsi a realtà come il Como per strutturarsi in Serie A, Semper è chiaro:

«Ogni società ha il proprio progetto. Non dobbiamo seguire nessuno, dobbiamo solo costruire il nostro mondo. Quest’anno abbiamo creato qualcosa da zero, e dobbiamo continuare su questa strada per rendere ancora più magica la prossima stagione».

Il punto di svolta: “Dopo Spezia, non ci siamo più fermati”

Curioso il momento che Semper individua come snodo cruciale del campionato:

«Le partite perse contro Sassuolo e Spezia. Dovevamo vincerle e non ce l’abbiamo fatta, ma proprio dopo Spezia abbiamo trovato la nostra identità definitiva. Da lì non ci siamo più fermati».

Nemmeno il doppio stop ha scalfito le certezze interne allo spogliatoio:

«Da fuori in tanti avranno pensato che fosse finita, ma io non avevo dubbi. E nemmeno mister Inzaghi. A lui avevo promesso che sarebbe stata la nostra stagione… e così è stato».

Ora il futuro: “In Serie A voglio dimostrare tutto”

Semper, legato da contratto al club toscano, non ha alcun dubbio sul futuro:

«Non vedo l’ora che inizi il ritiro. Sono carico, motivato, pronto a tornare in Serie A e a dimostrare tutte le mie qualità. Questo è il momento giusto per farlo».