Semifinale Playoff Serie B, Palermo verso il Venezia: seduta pomeridiana a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report della seduta odierna della squadra di Mignani.

E’ proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Venezia. Nella prima parte della seduta la squadra guidata da Michele Mignani ha lavorato divisa in due gruppi: forza in palestra per i calciatori che hanno disputato il match di lunedì scorso, mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro metabolico. A seguire i rosanero hanno effettuato un lavoro tattico a campo ridotto, torelli tecnici e conclusioni in porta.