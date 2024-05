Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Jacobelli: «Ai rosanero servirà un’impresa» (VIDEO)

Intervenuto ai microfoni di “Radio Radio” l’opinionista Xavier Jacopbelli ha parlato in merito ai playoff di serie B e in particolare a Venezia e Palermo.

Ecco le sue parole:

«Ma sai nei playoff si può fare di tutto. Ma la cronaca e il resoconto ha fotografato perfettamente l’andamento della partita che ha visto il Venezia passare grazie al gol di Pierini. Il Venezia ha confermato tutta la personalità e tutta la validità del suo organico e della tattica adottata da Vanoli, che ha consentito ai lagunari di sfiorare addirittura la promozione diretta. Certamente il discorso non è chiuso, peraltro lo stesso Mignani e lo stesso Vanoli alla vigilia avevano sottolineato come si trattasse di una partita in due tempi, del primo atto. Ci sarà una gara di ritorno al Penzo però certamente il Venezia sa che Mignani dovrà vincere con due gol di scarto se vorrà qualificarsi alla finale e qui risiederà la grandezza di un’eventuale impresa, fermo restando la grande forza di un Venezia molto pragmatico che ha colpito con quel tiro che ha impedito a Desplanches, portiere molto interessante, di opporsi»

