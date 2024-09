Attraverso il proprio sito ufficiale il club rosanero rende noto che Sabato 21 settembre il Palermo disputerà il match contro il Cesena nel ricordo di Totò Schillaci.

Oltre al minuto di raccoglimento disposto dalla FIGC in occasione di tutte le gare del prossimo weekend, i calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria del campione palermitano.