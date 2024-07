Schwoch: «Il Palermo sta allestendo una squadra di tutto rispetto. Punto tanto su Dionisi»

Stefan Schwoch, miglior marcatore nella storia della Serie B, è intervenuto ai microfoni di Tag24.it per rilasciare le sue prime impressioni sul prossimo campionato cadetto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Sicuramente il Sassuolo si appresta ad essere una delle favorite ma anche Salernitana e Frosinone vorranno subito tornare in Serie A. Il Palermo però sta allestendo una squadra di tutto rispetto ma una sorpresa ci sarà sempre. Ci sono squadre che hanno fatto molto bene in Serie C, specialmente quelle del girone meridionale che danno sempre fastidio. Non so se il Mantova vorrà lottare per i play-off ma la sua organizzazione di gioco ha colpito molto l’anno scorso e potrebbe essere una novità in questa Serie B. Inzaghi e Grosso hanno già vinto la Serie B, così come ha fatto Dionisi con l’Empoli. Punto tanto su questi allenatori ma tra le sorprese metterei Possanzini del Mantova