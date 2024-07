Umberto Calaiò: «Palermo, City Group proprietà solida. Italia poco abituata a progetti di questo tipo»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it, Umberto Calaiò, agente e osservatore sportivo e fratello d Emanuele, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul progetto del Palermo:

«Non ho dubbi sul fatto che il Palermo, prima o poi, andrà in Serie A. La proprietà è solida e ambiziosa e sarà solo una questione di tempo. Sarebbe già potuto accadere lo scorso anno, ma bisogna guardare avanti e va detto che in Italia non siamo abituati a progetti di questo tipo. City Group è una realtà consolidata in tutto il mondo, ma a livello di comunicazione ha la propria strategia che può risultare difficilmente digeribile in particolare in una piazza del sud, dove c’è un’esigenza quasi “carnale” di sentire la voce della società e dei calciatori. I tifosi vanno “educati” affinché questo diventi un valore aggiunto. Per quanto riguarda la rosa che sta nascendo sono fiducioso. Dionisi è un allenatore propositivo e di valore, come molti toscani. Si è presentato bene, mi ricorda il primo Baldini. Ritengo sia il profilo giusto per valorizzare i giocatori che già c’erano e quelli che arriveranno. Vedremo cosa riuscirà a fare il ds De Sanctis, che è di fatto alla seconda vera esperienza in questo ruolo. Non avrà carta bianca assoluta perché ogni operazione deve essere condivisa con Bigon, ma ormai questo è un modus operandi di molte società».