Brescia-Palermo, clamoroso Cellino: vuole evitare di giocare il 17 agosto per scaramanzia

Nella giornata di ieri, mercoledì 10 luglio, è stato sorteggiato il calendario della Serie B 20224-25. Secondo le ultime indiscrezioni, la Lega sta valutando quale sarà, tra Brescia-Palermo e Frosinone-Sampdoria, il match inaugurale della stagione che si giocherà il 16 agosto. Come si legge su Bresciaingol.com, il presidente del club lombardo, Massimo Cellino, sta pressando affinchè l’open day possa essere il match del Rigamonti, per evitare di cominciare la stagione il 17 per le sue note scaramanzie. Prima di pubblicare le prime date ufficiali, la Lega di B vuole prima parlare con i broadcaster che trasmetteranno i match.

