Napoli-Di Lorenzo, caso chiuso. Lettera del capitano ai tifosi: «Resto qui perchè mi sento uno di voi» (VIDEO)

Giovanni Di Lorenzo resta al Napoli. Il terzino partenopeo, al centro delle voci di mercato delle ultime settimane, ha deciso di rimanere in azzurro. Il capitano del club campano ha pubblicato una video-lettera nella quale spiega le sue motivazioni e quanto ha vissuto negli ultimi mesi:

«Lo ammetto, mi ha accarezzato l’idea di andar via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il Presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile: la vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione. Con Mario Giuffredi, il mio procuratore, ho un rapporto che va oltre la sfera professionale. Ha percepito il mio disagio e ha fatto il suo lavoro: cercare di agire a mia tutela e nel mio interesse. Ma non c’è persona più felice di lui che io sia rimasto a Napoli. Quella stagione maledetta, però, è finalmente passata. Ho ascoltato le parole del presidente De Laurentiis e quelle di mister Antonio Conte, ho parlato con entrambi in questi giorni, e il messaggio che posso trasmettervi, senza fare proclami inutili e promesse da marinaio, è molto semplice: non vedo l’ora di ricominciare. Perché mi sento uno di voi».

