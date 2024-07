No grazie, non siamo più interessati: follia Antonio Conte | Salta un colpo (quasi) fatto

Il tecnico azzurro ha rinunciato ad un grande innesto che pareva ormai in dirittura di arrivo, lasciando ancora una volta tutti senza parole.

Comincia a prendere sempre più forma il nuovo Napoli. L’approdo di Antonio Conte sulla panchina ha portato grande entusiasmo nella piazza e in tutto l’ambiente. Un tecnico del suo calibro infatti può dare la svolta assoluta dopo una stagione pessima, conclusa a metà classifica da campioni d’Italia in carica.

Il tecnico salentino non lo scopriamo di certo oggi. Porta tanto in dote alle sue squadre. Un gran gioco, una grinta enorme, una voglia di fare fuori dal comune. Allo stesso tempo però l’ex ct della nazionale azzurra ovunque vada si muove in maniera importante anche sul fronte del mercato. Le sue richieste per il rafforzamento della rosa sono sempre molto esose, e qualsiasi operazione, sia in entrata che in uscita, deve passare sotto la sua approvazione.

Come abbiamo potuto ben apprendere nel corso degli ultimi giorni il club partenopeo si sta muovendo parecchio per la campagna acquisti estiva, ed ha già portato a casa diversi innesti di grande valore. Un altro di questi sembrava in dirittura d’arrivo ormai, ma proprio quando sembrava tutto fatto il suo approdo all’ombra del Vesuvio è saltato in maniera clamorosa.

Niente Napoli per lui

Uno dei nomi che viene accostato con grande insistenza al Napoli è quello di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid. Addirittura di recente il passaggio del giocatore in azzurro era stato dato praticamente per fatto. Le cose però non stanno proprio così, almeno secondo Luca Marchetti.

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky infatti ha quasi escluso questa possibilità in quanto il club napoletano ha già messo a segno due colpi importanti nel ruolo di centrale difensivo, ovvero Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, e per questa ragione non ha bisogno di ulteriori innesti nel reparto arretrato.

Hermoso arriva comunque in Serie A?

Con la pista partenopea che dunque sembra essersi ormai defilata in maniera definitiva però non è detto che il futuro dello spagnolo non possa essere comunque nel bel paese.

Infatti su di lui c’è anche l’Inter che lo segue con attenzione, e nelle ultimissime ore anche la destinazione Juventus, che ha perso Calafiori e vede complicarsi le cose per Kiwior e Todibo, sembra essere diventata plausibile.