Ritiro Palermo, Nikolaou si presenta: «Elia e Mateju mi hanno parlato bene della piazza. Lucioni giocatore d’oro»

Nono giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il difensore rosanero Dimitrios Nikolaou si è presentato alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Il 43 è un numero importante a Palermo, l’aveva Barzagli, ma per me riguarda la mia famiglia. Tutti mi hanno parlato bene di Palermo, Elia e Mateju erano contenti del mio trasferimento. Il mio obiettivo è fare bene col Palermo, se arriva la nazionale ben venga. Voglio raggiungere i nostri obiettivi. Ho tanto da migliorare, bisogna avere sempre questo pensiero. Devo imparare. Giocare in Champions? È stata un’esperienza di alto livello. Mi ha fatto capire che bisogna migliorarsi. Con Lucioni ci conosciamo, è un giocatore d’oro, spero di trovarci ancora meglio e faremo una bella coppia ma ci sono altri giocatori, siamo tanti quelli bravi. Il “Barbera” mi ha fatto una bella impressione, si sente la gente addosso a te, si avverte la pressione nel modo giusto. Sono contento di avere così tanti tifosi allo stadio».