Lascia l’Inter… ma va al Parma: accordo a parametro zero | Dopo lo scudetto giocherà per la salvezza

L’Inter lo mette alla porta, è tempo di addio: accordo a parametro zero ma rimane in Serie A: adesso lotterà per la salvezza

L’Inter procede spedita verso la nuova stagione. Acquisti importanti bloccati, rinnovi effettuati, e la ciliegina sulla torta: il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi per altre tre stagioni. Marotta ha preso egregiamente le redini della situazione, dopo l’arrivo della nuova proprietà, e vuole condurre i nerazzurri verso un’altra annata piena di soddisfazioni.

Capitolo mercato, i campioni d’Italia stanno chiudendo gli ultimi colpi per provare a dominare ancora in Italia e ad essere più competitivi in Europa. Chiusi colpi importanti tra difesa, attacco, centrocampo e porta, Marotta dovrà occuparsi adesso di alcune situazioni in uscita, scrollarsi di dossi qualche contratto pesante e rimandare al mittente i seppur pochi investimenti finiti male.

Ecco perché anche il mercato in uscita sarà importante per sfoltire una rosa molto lunga, e che ha già creato qualche accenno di mal di pancia (vedisi Frattesi). Un giocatore in uscita dall’Inter potrebbe dunque andare via a parametro zero nelle prossime settimane, e su di lui c’è un altro club di Serie A pronto a dargli una maglia da titolare.

Inter, addio a parametro zero

Tra Correa, Sanchez, si è parlato di Dumfries, Arnautovic. Sono tanti i giocatori che nei prossimi mesi potrebbero lasciare la Pinetina. Relegati in panchina, non pronti al momento giusto, alcuni componenti della rosa 2024 sono destinati a lasciare i nerazzurri e uno di questi è sicuramente Klaassen.

L’olandese è pronto a dire addio a Milano senza particolari patemi d’animo. Una stagione senza squilli, una manciata di presenze – forse la più clamorosa a Madrid nei tempi supplementari contro l’Atletico, ingresso pericoloso di un giocatore sotto tono che ha portato al disastro penalty – e un contratto che non verrà rinnovato. Su di lui c’è adesso una neo promossa.

Klasse, iptesi Serie A

Appena 13 presenze, 0 gol, e un rigore sbagliato che pesa come un macigno. L’esperienza dell’ex Ajax a Milano è stata totalmente da dimenticare, e il 30 giugno 2024 il suo contratto con l’Inter è definitivamente scaduto. Sul giocatore però, che vorrebbe rimanere in Serie A, c’è un’altra squadra pronto ad accoglierlo.

Secondo quanto trapelato infatti Klaassen piacerebbe alla neo promossa Parma, che potrebbe garantire al giocatore sicuramente un minutaglia più elevanti, ma anche nuovi stimoli e un ruolo centrale nel progetto, come riferito nelle scorse ore dal quotidiano Tuttosport.