Paghiamo anche la sua clausola: Ibrahimovic piglia tutto | Dopo Morata c’è il 2° colpo

Il Milan finalmente sblocca il mercato, e insieme a Morata sogna un altro colpo a effetto: il giocatore perfetto per Fonseca.

Non c’è solo Morata. Il Milan ci ha preso gusto e dopo avere chiuso per l’attaccante adesso proverà a regalare a Fonseca altri giocatori importanti per colmare il gap con l’Inter e tornare a vincere. Il capitano delle furie rosse, neo campioni d’Europa, sbarcherà a Milano a breve per firmare un contratto da 5 milioni a stagioni per 3 anni, mentre il costo del cartellino si aggira intorno ai 13 milioni previsti dalla clausola dell’Atletico Madrid.

Ma i rossoneri continueranno nella ricerca di altri rinforzi, tra difesa – con le fasce da infoltire – e il centrocampo dove manca ancora un mediano di rottura che possa dare più sostegno al reparto arretrato.

Nemmeno in attacco i giochi però saranno conclusi con l’arrivo dell’ex Juve. Ibrahimovic infatti potrebbe pescare un nuovo nome dal cilindro, oltre ai già noti Abraham e Fullkrug. Anche per questo obiettivo però serviranno molti soldi, vista la clausola rescissoria fissata dal club.

Milan, idea per la trequarti: servono 30 milioni di euro

Oltre alla punta, con Morata ormai in arrivo a Milano, il Milan sempre in attacco potrebbe decidere di intervenire in altre zone del campo che non siano quelle del numero 9. Secondo quanto riportato da Caughtoffside in queste ore, i rossoneri si sarebbero interessati al talento ucraino del Girona Viktor Tsygankov.

Reduce da una grande stagione, e dalla convocazione a Euro 2024 dove ha messo a referto una presenza, Tsygankov può giocare sulla fascia e sulla trequarti. In Spagna ha messo a segno 7 reti e 8 assist, ma la valutazione del classe 1997 è alta. Il Girona infatti ha inserito nel suo contratto una clausola da 30 milioni, che il Milan però avrebbe la forza di esercitare. Su di lui ci sono però altri club interessati, soprattutto dalla Premier League.

La concorrenza per Tsygankov

Sempre secondo il sito Caughtoffside, il giocatore sarebbe finito nel mirino di altri club importanti. Su tutti dall’Inghilterra, con il sempre attivo sul mercato e “spendaccione” Arsenal che potrebbe decidere di pagare la clausola con grande facilità rispetto ai rossoneri. Così come un altro club ricco, il Newcastle, dato vicino al giocatore insieme all’Aston Villa.

Ma oltre alla concorrenza spietata dei club di Premier ci sarà da considerare anche la filosofia tattica che Fonseca vorrà dare al Milan. Con Loftus-Cheeck infatti spostato indietro dal portoghese, rispetto a quanto fatto da Pioli lo scorso anno – potrebbe di fatto essere necessario un innesto in quella zona del campo, e l’ucraino fare assolutamente al caso del Milan.