Tradimento Samardzic: di tutto per firmare con questa squadra | Volano insulti in Serie A

Samardzic tradisce tutti e vola nella sua nuova squadra. Vuole a tutti costi questo club: in Serie A la situazione si fa pesante

Sono stati mesi difficili per Samardzic. Prima le trattativa saltate all’ultimo respiro con l’Inter, poi quella svanita nel nulla ancora una volta con una big, ma col Napoli. In mezzo tanta confusione, tra agenti, famiglia e commissioni, ma anche l’Udinese ci ha messo del suo, mettendo alle strette il giocatore e confinandolo in panchina.

Una situazione non facile dal punto di vista gestionale, e non funzionale alla crescita tecnica del giocatore che sicuramente non avrà la mente libera dopo tanti corteggiamenti e dopo tante trattative sfumate. Su di lui si è scritto tantissimo, troppo, negli ultimi mesi, ma con un’Udinese ancora aggrappata alla lotta salvezza, il prossimo anno il giocatore vorrebbe fare il famoso salto di qualità.

È stata la Gazzetta dello Sport a raccontare di un nuovo possibile scenario per il tedesco, che adesso potrebbe fare al caso di una nuova squadra in Serie A, viste anche le difficoltà dell’Udinese la voglia di andare via è tornata al talentuoso centrocampista bianconero.

Samardzic torna di moda in Serie A

Tornato di moda in Serie A, il centrocampista potrebbe fare al caso di una big in cerca di un giocatore di talento a centrocampo. Stiamo parlando del Milan, che avrebbe individuato nel giovane uno dei possibili profili su cui investire per la prossima stagione.

I rossoneri stanno chiudendo in questo ore per Morata, ma rimangono altri tasselli, tra attacco, difesa e proprio centrocampo. Qualora infatti dovesse non andare in porto un’altra trattativa, i rossoneri potrebbero puntare tutto sul giocatore al momento in forza all’Udinese. Ecco i dettagli dell’offerta che il Milan avrebbe già preparato per club e giocatore.

Milan, all-in su Samardzic: niente Fofana

Se dovesse saltare il colpo Fofana, il Milan potrebbe dunque ripiegare su Samardzic. Lo scorso anno il Monaco aveva infatti rifiutato un’offerta da 30 milioni per il francese, e il Milan non vorrebbe colmare il gap che c’è tra richiesta (25 milioni) e offerta (20 milioni bonus compresi). Il contratto del giocatore francese scade però nel 2025, quindi i rossoneri non alzeranno il tiro.

Se Fofana dovesse saltare, la rosea ha fatto sapere di una nuova trattativa già avviata da parte del Milan, quella con Samardzic. I rossoneri infatti come riportato da Gazzetta.it, avrebbero già abbozzato un’offerta, sia al club che al giocatore, in termini di stipendio. L’investimento per il cartellino invece sarebbe ancora di 20 milioni, quelli già stanziati e messi in conto per l’eventuale acquisto di Fofana.