Sei una delusione: Giuntoli ci resta malissimo | Rabiot l’ha fatta grossissima

Rabiot tradisce Giuntoli e la Juventus, il ds ci rimane malissimo. Delusione in casa bianconera: il francese l’ha fatta grossa.

Ormai svincolato dalla Juventus, Rabiot sembra essere andato oltre ogni tipo di dead line temporale per la sua decisone. La Juventus continua ad attendere, praticamente invano, una risposta, ma nel frattempo si sarebbero fatte sotto squadre rivali proprio dei bianconeri, che hanno in mente di soffiare il giocatore a Giuntoli.

Dopo le prime settimane di attesa, dalla Continassa infatti filtrerebbe un discreto nervosismo per l’evolversi della situazione. Ecco cosa è successo: Rabiot partito per la Germania con la sua Francia, era in scadenza il 30 giungo del 2024, e si attendeva una risposta entro quella data. Poi il francese impegnato con la nazionale, ha deciso di prendere ancora qualche giorno per pensare.

Ma nemmeno con l’eliminazione della Francia il giocatore ha comunicato la sua decisone. Il Motivo? Il giocatore si starebbe ovviamente guardando intorno per capire se altre squadre sarebbero disposte ad offrire di più. In queste ore i suoi desideri potrebbero arrivarsi, ma lo sgarbo alla Juventus sarebbe doppio.

Rabiot, un club di Serie A in corsa per ingaggiarlo

Sono due le squadre su Rabiot in questo momento, oltre alla Juventus, in Serie A. Il Milan già lo scorso mese aveva fatto trapelare interesse nei confronti del francese, soprattutto considerando l’immobilismo della trattativa con i bianconeri per il rinnovo fino al 2025.

La Juventus però offre una cifra alta, circa 7 milioni di euro, che difficilmente sarà pareggiata dai rossoneri. Su di lui ci sono all’estero anche il Real Madrid e il PSG, ma una squadra farebbe indispettire moltissimo il pubblico e la società bianconera, in caso di sgambetto: l’Inter di Marotta. Sempre molto attento alle occasioni a zero, il presidente nerazzurro potrebbe inserirsi nella trattativa e soffiarlo a Milan e Juve.

Rabiot, l’Inter osserva

Dopo una fase in cui Marotta sembrava essersi defilato, in queste ore le indiscrezioni su Rabiot avrebbero riportato di un’Inter più attenta agli sviluppi. Rabiot piace a Inzaghi, e in casa Inter sarebbero contenti di accogliere il giocatore. Rimane il problema legato all’ingaggio, molto alto del centrocampista.

Ma non solo, vista la concorrenza e l’attuale offerta della Juve. La sensazione è che Rabiot possa scegliere tra i 7 milioni offerti da Giuntoli per rinnovare di un altro anno, o si accasi al Real Madrid, che con l’addio di Kroos potrebbe puntare sul francese per non perdere in quanto a esperienza in mezzo al campo. Difficile anche che il Milan riesca a pareggiare l’offerta economica, ma le milanesi rimangono sullo sfondo pronte a inserirsi in qualsiasi momento: poi sarà il tempo delle decisioni del francese.